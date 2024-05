https://fr.sputniknews.africa/20240522/kemi-seba-et-nathalie-yamb-ont-ete-recus-par-le-chef-detat-nigerien-1066689106.html

Kemi Seba et Nathalie Yamb ont été reçus par le chef d'État nigérien

Kemi Seba et Nathalie Yamb ont été reçus par le chef d'État nigérien

"Cette rencontre de haut niveau témoigne de l'engagement indéfectible de ces figures de proue du panafricanisme aux côtés du CNSP et du peuple nigérien, tous...

L'audience a lieu le 21 mai en présence d'autres membres du CNSP et d'Abdourahamane Oumarou, homme politique et panafricaniste. Kemi Seba et Nathalie Yamb ont réitéré leur "soutien indéfectible" à la "vision portée par le CNSP et à la détermination du peuple nigérien à tracer sa propre voie vers un avenir de dignité, de prospérité et de souveraineté", précise l'instance. Le Président Tiani a pour sa part salué l'engagement de ces figures "qui n'ont de cesse de porter haut et fort la voix de l'Afrique et de mobiliser les consciences pour la renaissance du continent".

