Cérémonie d'adieu du Président Raïssi: des millions d'Iraniens et des leaders mondiaux - images

Cérémonie d’adieu du Président Raïssi: des millions d’Iraniens et des leaders mondiaux - images

Des millions de personnes se sont rassemblées ce 22 mai à Téhéran pour rendre un dernier hommage au Président iranien, Ebrahim Raïssi, et au ministre des... 22.05.2024

Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé en début de matinée la prière lors de la cérémonie d'adieu au Président défunt et aux sept autres personnes parmi lesquelles le chef de la diplomatie Hossein Amir-Abdollahian tuées dans l'accident.Sur les images filmées par un correspondant de Sputnik, on peut voir des portraits brandis du Président défunt et des drapeaux iraniens hissés.Parmi les hôtes venus de l’étranger, figure Viatcheslav Volodine, président de la chambre basse du parlement russe. Il a transmis un message venant de Vladimir Poutine pour le gouvernement et le peuple iranien. Puis, c'est le ministre égyptien des Affaires étrangères qui est venu en Iran pour la première fois depuis 40 ans, après la rupture des relations entre le Caire et Téhéran. En outre, ce sont le vice-Président indien, le Premier ministre irakien et une délégation des Taliban. Tenue des funéraillesLes autorités ont décrété un deuil de cinq jours dans tout le pays. Prévues pour durer jusqu'à jeudi, les funérailles ont débuté mardi à Tabriz, la grande ville du nord-ouest à proximité de laquelle l'accident s'est produit. Les huit cercueils recouverts du drapeau iranien ont été ensuite transférés dans la ville sainte de Qom, au sud de la capitale, où des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie. Le Président défunt sera enterré jeudi à Machhad (nord-est), sa ville natale.Accident aérienEbrahim Raïssi est décédé dans le crash de l'hélicoptère qui l'amenait le 19 mai vers Tabriz après avoir assisté à l'inauguration conjointe d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev, à leur frontière commune.Figure également parmi les victimes le gouverneur de la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental. De difficiles opérations de recherche et de sauvetage ont été menées durant une douzaine d'heures dans de mauvaises conditions météorologiques au milieu d'une région escarpée et boisée. Les débris de l'hélicoptère ont été découverts lundi à l'aube.

