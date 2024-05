https://fr.sputniknews.africa/20240521/sputnik-a-commence-a-diffuser-dans-trois-nouveaux-pays-africains-1066662200.html

Sputnik a commencé à diffuser dans trois nouveaux pays africains

L'agence Sputnik continue d'élargir sa présence sur le continent africain en offrant divers formats dont son site, des fils d'actu sur les réseaux sociaux et... 21.05.2024, Sputnik Afrique

Vous pouvez désormais écouter vos programmes préférés de Sputnik Afrique en français et en anglais au Niger, au Cameroun et au Nigeria.Sputnik est également diffusé au Mali depuis plus d'un an.Sur les plateformes Internet, les podcasts des radios Sputnik Afrique sont visionnés des millions de fois.

