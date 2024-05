https://fr.sputniknews.africa/20240521/secheresse-en-afrique-australe-la-sadc-lance-un-appel-humanitaire-de-plus-de-5-milliards-de-dollars-1066656987.html

Sécheresse en Afrique australe: la SADC lance un appel humanitaire de plus de 5 milliards de dollars

Sécheresse en Afrique australe: la SADC lance un appel humanitaire de plus de 5 milliards de dollars

21.05.2024

"Les pays de la région sont appelés à mettre en place des interventions coordonnées, intégrées et harmonisées pour faire face aux effets néfastes d’El Niño", a souligné le secrétariat dans un communiqué publié à l’issue du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, tenu par vidéoconférence, pour examiner la situation humanitaire dans la région. Il a ajouté que la sécheresse et les inondations provoquées par El Niño ont eu des impacts multiformes et en cascade dans de multiples secteurs, notamment l'agriculture et les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l'eau et l'énergie. Saluant les partenaires de coopération internationaux, y compris les agences des Nations Unies, pour le soutien apporté à la SADC, le secrétariat a rappelé que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) s’est engagé à débloquer une aide de 33 millions de dollars, alors que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a débloqué 10 millions de dollars. De même, le groupement régional a exhorté les États membres à continuer de soutenir les communautés touchées et à élaborer des plans de préparation et de réponse aux catastrophes, avec le soutien du Secrétariat de la SADC et d'autres partenaires internationaux. Elle a, par ailleurs, appelé les États membres à être proactifs et à renforcer les programmes d'action anticipative pour atténuer les risques climatiques liés au phénomène La Niña, qui est projeté pour la saison 2024-2025. La SADC est une organisation régionale fondée en 1980 et dont le siège est à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de promouvoir le développement économique et la coopération en matière de politique et de sécurité dans les pays d'Afrique australe.

