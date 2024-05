Qu'est-ce qui a provoqué le crash de l'hélicoptère de Raïssi?

https://fr.sputniknews.africa/20240521/quest-ce-qui-a-provoque-le-crash-de-lhelicoptere-de-raissi-1066656507.html

L'hélicoptère du Président iranien Raïssi était un Bell-212 de fabrication américaine, un véhicule obsolète mais très fiable, probablement équipé de nouveaux... 21.05.2024

M. Bazykine, qui a autrefois participé au transport de hauts responsables russes, dit qu'il a toujours choisi des pilotes expérimentés "qui savent dire non" à la poursuite d'un vol par mauvais temps.Il a rappelé l'accident d'avion de Smolensk en 2010 qui a coûté la vie au Président polonais de l'époque, Lech Kaczynski, ainsi qu'aux 96 personnes à bord, à cause d'une erreur du pilote.En entrant dans une zone de brouillard dense, les pilotes de l'hélicoptère étaient obligés de calculer une altitude de sécurité, a poursuivi l'expert. Selon lui, l'engin semble avoir volé en dessous de l'altitude autorisée.Quant à un éventuel défaut technique du Bell-212, il était presque certainement équipé de nouveaux moteurs pour des raisons de sécurité, estime le pilote.Trois hélicoptères faisaient partie du convoi, et les deux autres, qui transportaient le ministre iranien de l'Énergie et le ministre du Logement et des Transports ont atteint leur destination en toute sécurité.

