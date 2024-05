https://fr.sputniknews.africa/20240521/premieres-images-des-exercices-russes-darmes-nucleaires-non-strategiques---video-1066667746.html

Premières images des exercices russes d’armes nucléaires non stratégiques - vidéo

La Défense russe a publié ce 21 mai une vidéo montrant la première étape des exercices d’armes nucléaires non stratégiques dans le district militaire sud du... 21.05.2024, Sputnik Afrique

Les troupes russes travailleront sur des tâches pratiques liées à l’utilisation de missiles tactiques Iskander et Kinjal.Les exercices visent à maintenir le personnel et l’équipement en état de préparation pour assurer l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’État. Ils ont été organisés en réponse aux déclarations provocatrices et aux menaces proférées par certains responsables occidentaux contre la Russie, précise l'instance.

