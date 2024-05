https://fr.sputniknews.africa/20240521/les-5-navires-les-plus-meurtriers-de-la-flotte-russe-du-pacifique-1066673661.html

Les 5 navires les plus meurtriers de la Flotte russe du Pacifique

Les 5 navires les plus meurtriers de la Flotte russe du Pacifique

La fondation de la première unité navale en Extrême-Orient remonte au 21 mai 1731.

De nos jours, la marine russe est bien loin de ses origines du XVIIIe siècle. Voici quelques fleurons dont elle dispose.Le Varyag, croiseur lance-missiles de classe Slava Son arsenal de missiles antinavires et de tubes lance-torpilles présente un grand danger pour les bâtiments et les sous-marins ennemis, tandis que ses systèmes de défense antiaérienne lui permettent de contrer les menaces venant du ciel. La frégate Maréchal Chapochnikov Son armement lui permet d'engager des cibles navales, qu'elles soient de surface ou submersibles. Il peut également lancer des missiles de croisière Kalibr et Zircon contre des cibles terrestres. L'Amiral Tribouts, navire anti-sous-marin Il est conçu pour combattre les submersibles ennemis. Son armement comprend des lanceurs de missiles et de roquettes anti-sous-marins, ainsi qu’une défense anti-aérienne pour se protéger contre les éventuelles attaques aériennes. Le K-150 Tomsk, sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière Il est conçu pour contrer les bâtiments de guerre et les groupes de porte-avions ennemis et armé de torpilles et de missiles de croisière antinavires. Le K-550 Alexandre Nevski, sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Boreï Armé de missiles balistiques nucléaires Boulava, ce navire a pour mission principale de veiller à ce qu'aucune attaque susceptible de menacer l'existence de la Russie ne reste impunie.

