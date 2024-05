https://fr.sputniknews.africa/20240521/le-niger-ouvre-une-ecole-superieure-du-petrole-et-du-gaz-1066667838.html

Le Niger ouvre une école supérieure du pétrole et du gaz

Le Niger ouvre une école supérieure du pétrole et du gaz

Sputnik Afrique

Inaugurée la semaine dernière, l’institution académique aura pour mission de former des étudiants aux niveaux de "licence professionnelle et master... 21.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-21T16:58+0200

2024-05-21T16:58+0200

2024-05-21T16:58+0200

niger

pétrole

gaz

école

enseignement

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104335/12/1043351208_456:0:1960:846_1920x0_80_0_0_ffc7e73508e34c9e14763cc78a3ba1f4.jpg

Les formations seront aussi dispensées pour "le perfectionnement et le recyclage des ingénieurs et techniciens dans le secteur pétrolier", a-t-il précisé.La nouvelle école est rattachée à l’université André Salifou de Zinder.Cette nouvelle apparaît dans le contexte de l’augmentation de la production nigérienne du pétrole brut de 20.000 à 110.000 barils par jour, rappelle l'Agence nigérienne de presse. 90.000 barils doivent être quotidiennement exportés vers le Bénin via un oléoduc géant.

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, pétrole, gaz, école, enseignement, afrique subsaharienne