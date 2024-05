"Nous aimerions inviter cette société en Libye pour construire des raffineries dans l'est du pays, à Benghazi et à Tobrouk. Nous disposons d'un immense... 21.05.2024, Sputnik Afrique

Le gouvernement libyen à Benghazi sollicite un géant pétrolier russe pour construire des raffineries

"Nous aimerions inviter cette société en Libye pour construire des raffineries dans l'est du pays, à Benghazi et à Tobrouk. Nous disposons d'un immense littoral qui compte déjà des raffineries à Es-Sidra, Ras Lanouf et Ez-Zouwaïtinah", a déclaré le ministre libyen des Investissements en marge du forum international Russie-Monde islamique de Kazan.