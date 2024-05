https://fr.sputniknews.africa/20240521/ladhesion-de-lethiopie-aux-brics-reflete-sa-montee-a-linternational-selon-lambassadeur-russe-1066663758.html

L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS reflète sa montée à l'international, selon l'ambassadeur russe

L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS reflète sa montée à l'international, selon l'ambassadeur russe

L'Éthiopie est l'un des rares pays africains à figurer parmi les fondateurs de plusieurs grandes organisations internationales, dont la Société des Nations... 21.05.2024, Sputnik Afrique

Le pays dispose de nombreuses ressources naturelles et humaines et son rôle dans la coopération Sud-Sud ne cesse de progresser, a ajouté le chef de la mission diplomatique russe. En ce qui concerne la relation entre Moscou et Addis-Abeba, elle illustre parfaitement un lien basé sur le respect mutuel et la confiance, a-t-il souligné. Par ailleurs, les membres des BRICS entretiennent des relations ouvertes et confiantes fondées sur le respect de la souveraineté de l'autre et de son droit de choisir sa voie de développement, a fait valoir l'ambassadeur. L'Éthiopie a rejoint le groupe le 1er janvier 2024, avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Avant cette date, le bloc comprenait le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Les BRICS représentent déjà 35,6% du PIB mondial, leur contribution à l'économie mondiale dépassant 58.000 milliards de dollars. L'organisation totalise 45% de la population mondiale.

