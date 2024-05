https://fr.sputniknews.africa/20240521/la-premiere-etape-des-exercices-darmes-nucleaires-non-strategiques-a-commence-en-russie-1066667349.html

La Russie a entamé sa première étape des exercices d’armes nucléaires non stratégiques

La Russie a entamé sa première étape des exercices d'armes nucléaires non stratégiques

La première étape des exercices d’armes nucléaires non stratégiques a commencé en Russie, a rapporté ce 21 mai le ministère de la Défense. 21.05.2024, Sputnik Afrique

La première étape de l'exercice comprenant une formation pratique sur la préparation et l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques a commencé dans la Région militaire Sud, a indiqué le ministère de la Défense.Dans le cadre de cette étape, les formations de missiles s'entraînent à obtenir des munitions spéciales pour le complexe Iskander, à en équiper les missiles et à se déplacer secrètement vers la zone de position en vue des lancements.Dans le même temps, le personnel des Forces aérospatiales s'entraîne à équiper les armes des avions d'unités de combat spéciales, notamment des missiles Kinjal, et effectue des vols vers des zones de patrouille désignées.

