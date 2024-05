https://fr.sputniknews.africa/20240521/la-mission-de-formation-de-lue-na-fait-quaffaiblir-larmee-malienne-lance-un-expert-en-securite-1066671174.html

La mission de formation de l'UE n'a fait qu'affaiblir l'armée malienne, lance un expert en sécurité

"Leur objectif premier était de former l'armée malienne de manière à ce qu'elle puisse faire face à la menace terroriste qui devenait de plus en plus grande"... 21.05.2024, Sputnik Afrique

Cet échec a entraîné le mécontentement de la population qui a fini par demander aux autorités de mettre fin à cette présence inefficace, poursuit l'expert. Une fois les "forces étrangères" parties, l'armée a pu "libérer des grandes villes, les localités qui étaient occupées jadis par la Minusma, des localités qui étaient sous le joug des terroristes et des indépendantistes", indique M.Traoré. Cette reconquête a été possible grâce au soutien de la Russie à travers la livraison d'équipements et la formation des militaires locaux, souligne-t-il. Aujourd'hui, alors que le Mali, le Niger et le Burkina ont finalisé le texte établissant la Confédération de l’Alliance des États du Sahel, ils peuvent "former une armée commune" qui sera en capacité de "faire une synergie d'action" pour contrer la menace terroriste, conclut Seydou Oumar Traoré.

