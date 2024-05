https://fr.sputniknews.africa/20240521/deux-entreprises-une-russe-et-une-kenyane-signent-un-accord-sur-les-equipements-medicaux-1066675803.html

Deux entreprises, une russe et une kenyane, signent un accord sur les équipements médicaux

Deux entreprises, une russe et une kenyane, signent un accord sur les équipements médicaux

Deux entreprises, une russe et une kenyane, ont signé un protocole d'accord sur la fourniture d'équipements médicaux.

La signature a eu lieu à l'ambassade du Kenya à Moscou, en présence de la chef adjointe de la mission diplomatique du pays africain en Russie, Irene Maswan. L'idée est de transférer la technologie russe au Kenya afin de faciliter l'assistance médicale dans tout le pays et d'aider les gens à rester en bonne santé en "détectant et résolvant les problèmes aux premiers stades", a déclaré Alexey Altynbaev de Prof Polymed à Sputnik Afrique. L'entreprise russe est en effet en discussion avec 20 autres pays du continent sur ce projet. "Il s'agit de pouvoir accéder à un hôpital. Au lieu de cela, nous allons apporter l'hôpital ou la clinique jusqu'aux patients. Elle a souligné que le partenaire kenyan était également attiré par l'équilibre entre le prix et la qualité du matériel médical.

