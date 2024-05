Mort d'Ebrahim Raïssi et de Hossein Amir-Abdollahian: nouveaux messages de condoléances

De son côté, l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, a exprimé ses "sincères condoléances au gouvernement et au peuple iranien " face à cette nouvelle "douloureuse".

Le roi de Bahreïn, Hamad ben Isa Al Khalifa, a exprimé ses condoléances et sa profonde sympathie au dirigeant suprême de l'Iran et à son peuple frère, selon un communiqué.

Au Yémen, les rebelles Houthis ont déclaré que la mort de Raïssi était une "perte pour l'ensemble du monde islamique, pour la Palestine et pour Gaza".

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé sur X ses "plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement iraniens amis et frères".