Mort de Raïssi: les pays africains ne sont pas restés à l'écart et présentent leurs condoléances

Ibrahim Traoré (Burkina Faso): "C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition du Président de la République islamique d’Iran". "En cette douloureuse circonstance, j’exprime au nom du peuple burkinabè et au mien propre, mes sincères condoléances et toute ma solidarité au peuple ami et frère d’Iran".

Érythrée: le Président Isaias Afwerki "a envoyé un message de sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran et aux familles des défunts".

Maroc: "Suite au crash d’hélicoptère qui a coûté la vie au Président iranien, M.Ebrahim Raïssi, et à plusieurs responsables, le Royaume du Maroc présente ses sincères condoléances au peuple iranien et aux familles des victimes", indique un communiqué de la diplomatie marocaine.

Union africaine: le Président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, "a été profondément choqué et attristé par la nouvelle". Il "présente ses sincères condoléances, sa profonde sympathie et la solidarité de l'Union africaine aux familles endeuillées et au Guide suprême et Guide de la Révolution islamique".