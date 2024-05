https://fr.sputniknews.africa/20240520/loccident-est-tres-inquiet-de-la-chute-de-popularite-de-zelensky-relate-le-renseignement-russe-1066639638.html

L’Occident est très inquiet de la chute de popularité de Zelensky, relate le renseignement russe

Le niveau de soutien à Zelensky ne s'élève qu'à 17%, indique le Service russe des renseignements extérieurs (SVR) en se référant à des études d'opinion...

Même parmi les militaires endoctrinés, ce taux ne dépasse pas les 20%, signale l’instance. La nouvelle loi sur la mobilisation, qui vise à combler les pertes de l’armée de Kiev, contribue largement à ce désamour, souligne le renseignement russe. Le mandat de cinq ans du Président expire dans la nuit du 21 mai et selon la constitution ukrainienne, il ne peut plus être considéré comme un chef d'État légitime une fois ce délai dépassé. Des purges à grande échelle sont en cours au sein de l'armée, du gouvernement, du Service de sécurité, du Conseil national de sécurité et de défense.

