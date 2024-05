https://fr.sputniknews.africa/20240519/une-usine-de-biofertilisants-a-partir-de-residus-dananas-lancee-au-kenya-1066619675.html

Une usine de biofertilisants à partir de résidus d’ananas lancée au Kenya

Une usine de biofertilisants à partir de résidus d'ananas lancée au Kenya

Le site les utilisera pour créer différents types de biofertilisants qui seront éventuellement vendus à d'autres pays africains. 19.05.2024, Sputnik Afrique

Il est actuellement en test et sera pleinement opérationnelle en juin.L’usine a été inaugurée dans le cadre du partenariat entre Fresh Del Monte Produce Inc., l'un des principaux producteurs et distributeurs de fruits et légumes frais, et Vellsam Materias Bioactivas, un producteur de solutions biotechnologiques.L’installation est située à proximité de la filiale de Fresh Del Monte, Del Monte Kenya Ltd, qui est le plus grand exportateur du pays. La compagnie emploie déjà 6.500 travailleurs kenyans et en embauchera davantage avec cette usine.Les biofertilisants sont des engrais naturels qui utilisent des microbes pour favoriser la croissance des plantes en augmentant l'apport de nutriments essentiels aux plantes. La taille du marché mondial des biofertilisants atteindra environ 6,83 milliards de dollars d'ici 2032, selon les estimations de Precedence Research. Ce chiffre devrait augmenter régulièrement en raison de la sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables.

