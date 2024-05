https://fr.sputniknews.africa/20240519/une-mine-prometteuse-en-guinee-conakry-reprend-ses-travaux-suspendus-depuis-deux-mois-1066628554.html

Une mine prometteuse en Guinée Conakry reprend ses travaux suspendus depuis deux mois

Une mine prometteuse en Guinée Conakry reprend ses travaux suspendus depuis deux mois

19.05.2024

Selon ce dernier, Hummingbird Resources "n'avait pas effectué de paiements à Corica pour les services miniers fournis" et "n'avait pas fourni d'acte de garantie de la société". Dès qu'un accord a été trouvé, les équipements du prestataire Corica Mining Services ont été mobilisés et sont arrivés sur le terrain, a annoncé l’entreprise britannique. La mine de Kouroussa se trouve dans le bassin de Siguiri, la principale région aurifère de Guinée. D'après Hummingbird, le site devrait produire en moyenne entre 120.000 et 140.000 onces d'or au cours des trois premières années de production commerciale, et en moyenne 100.000 onces d'or par an pendant la durée d'exploitation de la mine. Laquelle devrait être pleinement opérationnelle au début du troisième trimestre 2024.

