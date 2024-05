https://fr.sputniknews.africa/20240519/un-coup-detat-a-ete-dejoue-en-rdc-selon-larmee-congolaise-1066621997.html

Un coup d’État a été déjoué en RDC, selon l’armée congolaise

Un coup d’État a été "étouffée dans l'oeuf" en République démocratique du Congo ce 19 mai dans la matinée, a annoncé le porte-parole des forces armées... 19.05.2024, Sputnik Afrique

L’armée congolaise a déjoué coup d’État en RDC, c’est ce qu’a déclaré ce 19 mai le porte-parole des FARDC, le général de brigade Sylvain Ekenge dans un message à la télévision.Selon les médias locaux, c’est la résidence de Vital Kamerhe, vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, qui a été attaquée vers 4h30 par des individus en tenue militaire. Ils ont par la suite fait une incursion au Palais de la Nation, siège de la Présidence. D’après le porte-parole de Vital Kamerhe, le haut responsable et sa famille "sont sains et saufs".

