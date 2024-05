https://fr.sputniknews.africa/20240519/lethiopie-est-en-tete-des-pays-affichant-la-croissance-economique-la-plus-rapide-du-xxie-siecle-1066631518.html

L'Éthiopie est en tête des pays affichant la croissance économique la plus rapide du XXIe siècle

L'Éthiopie est en tête des pays affichant la croissance économique la plus rapide du XXIe siècle

Le PIB du pays africain a été multiplié par 19,4 entre 2000 et 2023, pour atteindre 160 milliards de dollars*. 19.05.2024, Sputnik Afrique

Le Kenya figure dans le top-10, avec un résultat qui a plus qu'octuplé depuis le début du siècle jusqu'à totaliser 109 milliards de dollars. L'économie de l'Égypte a connu elle aussi une croissance notable, multipliée par 4 sur la même période. Celle de l'Afrique du Sud a presque triplé. En 2023, on compte 68 pays dont le PIB est égal ou supérieur à 100 milliards de dollars, alors qu'à la fin du siècle dernier, elles n'étaient que 35. En plus de l'Éthiopie, la Chine (x14,6) et le Kazakhstan (x14,2) sont également sur le podium. Le Japon est la seule puissance économique dont le PIB a reculé en 23 ans, de 15%. *Analyse par Sputnik des données du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale

