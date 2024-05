https://fr.sputniknews.africa/20240519/laiea-raconte-quand-elle-designera-le-coupable-des-attaques-contre-la-centrale-de-zaporojie-1066617835.html

L'AIEA raconte quand elle désignera le coupable des attaques contre la centrale de Zaporojié

L'AIEA désignera le coupable des attaques de drones contre la centrale nucléaire de Zaporojié si elle reçoit des preuves, a déclaré son directeur général... 19.05.2024

Selon Rafael Grossi, il est "extrêmement difficile" de déterminer la provenance des attaques compte tenu du type de drones et de leur trajectoire particulière. La centrale nucléaire de Zaporojié est la plus grande d'Europe en termes de nombre d'unités et de capacité installée. En octobre 2022, elle est passée sous le contrôle de la Russie. Vladimir Poutine a déclaré que personne en Occident ne reconnaissait que les Ukrainiens bombardaient le site. De plus, l’Occident en accuse Moscou, a souligné le Président, malgré le fait qu’il y ait des troupes russes autour de la centrale.

