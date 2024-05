https://fr.sputniknews.africa/20240519/la-republique-du-congo-lance-le-chantier-dun-centre-de-stockage-de-donnees-numeriques-1066621820.html

La République du Congo lance le chantier d'un centre de stockage de données numériques

Il s'agit d'une première en Afrique centrale. 19.05.2024, Sputnik Afrique

"Bientôt, le Congo sera le seul pays d’Afrique centrale à disposer de son propre datacenter", a déclaré Michel Ngakala, coordonnateur du Projet de la dorsale à fibre optique d’Afrique centrale.À terme, les vidéoconférences ne transiteront plus "par un serveur basé en Europe, en Amérique ou ailleurs avant de nous revenir", selon lui.Le chantier dont la fin est prévue en décembre 2024 est en cours dans le quartier Bacongo de Brazzaville.Le financement total du projet est de 66,55 millions d’euros, dont 52,47 millions viennent de la Banque africaine de développement et 14,50 millions du gouvernement du Congo. Il a permis la pose de plus de 600 kilomètres de fibre optique sur les axes d’interconnexion avec le Cameroun (341 km) et la République centrafricaine (281 km) via le fleuve Congo outre la mise en place du datacenter. Celui-ci monopolise quelque 13,8 millions d’euros.

