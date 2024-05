https://fr.sputniknews.africa/20240518/un-raton-laveur-sinvite-a-un-match-de-foot-aux-etats-unis---video-1066616649.html

Un raton-laveur s'invite à un match de foot aux États-Unis - vidéo

Un raton-laveur s'invite à un match de foot aux États-Unis - vidéo

Sputnik Afrique

Un match de foot entre New York City FC et Philadelphie Union a dû être interrompu après l'entrée en jeu d'un… raton-laveur, selon la ligue américaine Major... 18.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-18T20:37+0200

2024-05-18T20:37+0200

2024-05-18T20:37+0200

international

états-unis

football

stade

terrain de football

raton-laveur

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103894/50/1038945087_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_720ef82c5184168b6e22a5ca4716c778.jpg

Le douzième homme. Un raton-laveur a fait irruption sur le terrain lors d'un match de Major League Soccer entre New York City FC et Philadelphie Union. Il est resté 161 secondes sur la pelouse, selon un communiqué de la ligue américaine, qui ironise en parlant d’un "record".Après cet exploit, la Major League Soccer a surnommé le raton laveur "Raquinho" -mélange entre Ronaldinho, la star de foot brésilienne, et "raccoon" (raton laveur en anglais).Un homme a finalement pu piéger le petit animal sous une poubelle en plastique. Le match a pu reprendre et New York City s'est imposé 2-1.Les intrusions d'animaux ne sont pas rares dans les stades de football. Des chiens, des chats et même des animaux plus exotiques comme des alpagas ont déjà perturbé des matchs, aux niveaux professionnel comme amateur.Les réactions des joueurs sur le terrain peuvent varier. En 2020, le Bolivien Raul Castro avait fait un beau geste en adoptant un chien errant qui était entré sur la pelouse, lors d'un match disputé par son équipe The Strongest La Paz.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, football, stade, terrain de football, raton-laveur