https://fr.sputniknews.africa/20240518/un-projet-de-borne-solaire-pour-vehicules-electriques-lance-en-afrique-du-sud-1066610410.html

Un réseau de bornes solaires pour véhicules électriques lancé en Afrique du Sud

Un réseau de bornes solaires pour véhicules électriques lancé en Afrique du Sud

Sputnik Afrique

Des bornes de recharge pour véhicules électriques seront bientôt installées dans la province sud-africaine de l'État libre, a déclaré l'entreprise Zero Carbon... 18.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-18T16:18+0200

2024-05-18T16:18+0200

2024-05-18T16:52+0200

afrique du sud

international

véhicules électriques

énergie solaire

afrique subsaharienne

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/0a/1065478980_0:241:3070:1968_1920x0_80_0_0_1ad969a1ed7377a2c86d9c42ab346c3c.jpg

Une cérémonie de lancement d'un réseau de bornes pour voitures et camions électriques s'est tenue à Bloemfontein, dans la province sud-africaine de l'État libre, ont annoncé les autorités de la province et l'entreprise Zero Carbon Charge.Pendant la cérémonie, Thabo Meeko, chef département économique, des petites entreprises, du tourisme et des affaires environnementales de l'État libre, et Joubert Roux, fondateur de Zero Carbon Charge, ont signé un mémorandum. Ce document fait de l'État libre la première province du pays à recevoir des bornes solaires pour véhicules électriques, précise le journal Bloemfontein Courant.Le projet prévoit l'installation de 15 bornes pour véhicules électriques de tourisme et 7 autres pour camions électriques dans la province, précise Zero Carbon Charge. Celles-ci feront partie des 120 bornes pour voitures et 120 bornes pour camions que Zero Carbon Charge et Zero Carbon Logistics construiront à travers le pays, stratégiquement espacées sur les routes nationales dans les zones rurales.Le projet en quelques chiffres:L'Afrique du Sud est confrontée à de fréquentes pannes de courant ces derniers mois. Moscou est prêt à aider le pays dans le secteur nucléaire, avait récemment déclaré Ilya Rogatchev, ambassadeur russe à Pretoria.La Nation arc-en-ciel pourrait aussi tirer parti de l'expertise russe pour moderniser ses centrales à charbon, avait récemment déclaré à Sputnik Afrique le ministre sud-africain de l’Électricité, Kgosientsho Ramokgopa.

afrique du sud

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du sud, international, véhicules électriques, énergie solaire, afrique subsaharienne, économie