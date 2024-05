"On en a marre de tuer, tuer, tuer": un rassemblement de soutien à la Palestine à Paris - vidéo

"On participe à cette manifestation pour arrêter le massacre qui tue des civils, qui tue des enfants, des femmes. Cela suffit. Cela fait 70 ans que la guerre continue. Il faut qu'il y ait deux États: un palestinien et un israélien et qu'ils restent comme des bons amis. On en a marre de tuer, tuer, tuer", explique à Sputnik Afrique une participante à un rassemblement de soutien à la Palestine qui s’est tenu à Paris.