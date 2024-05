https://fr.sputniknews.africa/20240518/laeronavale-russe-detruit-des-vedettes-sans-pilote-ukrainiennes-en-mer-noire---videos-1066611478.html

L'aéronavale russe détruit des vedettes sans pilote ukrainiennes en mer Noire - vidéos

La Défense russe a mis en ligne deux vidéos de la destruction par des hélicoptères russes de vedettes sans pilote ukrainiennes en mer Noire. 18.05.2024, Sputnik Afrique

L'aéronavale de la flotte russe de la mer Noire a anéanti plus de 20 vedettes sans pilote ukrainiennes en mer Noire en deux jours, a annoncé le ministère russe de la Défense, vidéos à l'appui.Le 16 mai, des hélicoptères russes ont anéanti 15 drones navals qui se dirigeaient vers la Crimée. Dans la nuit du 16 au 17 mai, six autres drones navals de la Marine ukrainienne ont été éliminés par l'aviation embarquée et les vedettes de patrouille russes, selon la Défense.

