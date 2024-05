https://fr.sputniknews.africa/20240518/la-russie-et-les-comores-sont-pour-les-solutions-africaines-aux-problemes-africains-1066608407.html

La Russie et les Comores sont pour les "solutions africaines aux problèmes africains"

La Russie et les Comores sont pour les "solutions africaines aux problèmes africains"

Cette position a été choisie le 16 mai lors d'une rencontre entre le Président de l'Union des Comores et le Représentant spécial du président russe pour le...

Moscou et Moroni ont ainsi convenu d'approfondir le "dialogue politique et la coordination des positions au sein de l'Onu et d'autres plates-formes multilatérales". Ce dialogue concernera "les questions de résolution des conflits et de lutte contre les défis et menaces modernes" en Afrique en se basant sur le principe mentionné. Azali Assoumani et Mikhaïl Bogdanov ont également abordé les questions du partenariat commercial, y compris la pêche, le transport maritime, l'agriculture, l'énergie et la formation du personnel.

