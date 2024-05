https://fr.sputniknews.africa/20240518/la-rdc-et-la-zambie-signent-un-accord-visant-a-faciliter-le-commerce-transfrontalier-1066607143.html

La RDC et la Zambie signent un accord visant à faciliter le commerce transfrontalier

La RDC et la Zambie signent un accord visant à faciliter le commerce transfrontalier

Les deux pays ont convenu de mettre en place des procédures permettant des opérations frontalières 24 heures sur 24 aux postes de Kasumbalesa, Sakania, Mokambo... 18.05.2024, Sputnik Afrique

Signé le 16 mai, l’accord vise à poursuivre la modernisation des frontières afin d'harmoniser les frais de visa entre les deux États et d’avancer le dédouanement des marchandises.Ce secteur est la deuxième frontière terrestre la plus fréquentée de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).En général, environ 600 camions traversent chaque jour dans les deux sens.La RDC exporte principalement des produits miniers tandis que la Zambie livre principalement des céréales, des produits manufacturés et pétroliers.

