Entretiens russo-chinois: "Sécurité eurasiatique sans aucun résidu euro-atlantique"

Le chef de la diplomatie russe a fourni des détails sur les récents entretiens entre Vladimir Poutine et Xi Jinping en Chine. Les deux dirigeants se sont... 18.05.2024, Sputnik Afrique

Les Présidents russe et chinois ont examiné l'initiative de Pékin en matière de sécurité à l’échelle internationale lors de leurs entrevues en Chine, a annoncé ce samedi 18 mai Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lors de la 32e Assemblée du Conseil russe pour la politique extérieure et de défense.Selon M.Lavrov, Moscou reste ouvert au dialogue avec l'Occident, notamment sur les questions de sécurité et de stabilité stratégique.Mais ce dialogue n’est possible que si plusieurs conditions sont réunies, selon lui:Poutine en ChineLe Président Poutine a effectué une visite d'État en Chine du 16 au 17 mai. À Pékin, il s’est entretenu avec Xi Jinping. Les deux dirigeants ont signé une déclaration commune. Selon le chef d’État russe, Moscou et Pékin mènent une politique étrangère indépendante l’une de l’autre mais œuvrent ensemble à la création d’un ordre mondial multipolaire plus équitable et démocratique. M.Poutine a remercié son homologue chinois pour son initiative visant à résoudre la crise ukrainienne.Xi Jinping, pour sa part, a souligné que la Russie et la Chine préconisaient fermement un système de relations internationales où l'Onu joue un rôle central, qu'elles prônaient un ordre mondial reposant sur les normes du droit international, un monde multipolaire et la mondialisation économique.

