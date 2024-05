https://fr.sputniknews.africa/20240518/ces-cinq-grandes-villes-africaines-ou-il-vaut-mieux-payer-un-loyer-quacheter-une-maison-1066614541.html

Ces cinq grandes villes africaines où il vaut mieux payer un loyer qu’acheter une maison

Ces cinq grandes villes africaines où il vaut mieux payer un loyer qu’acheter une maison

Malgré l'urbanisation et la hausse du prix de loyer dans la plupart des grandes villes africaines, il y en a celles où les locataires sont mieux lotis que les... 18.05.2024, Sputnik Afrique

Alger, Tunis et Rabat occupent les premiers rangs d'un classement des villes où le portefeuille des locataires se porte mieux que celui des propriétaires, selon les données du portail Numbeo.Le Top 5 du classement dressé en fonction du ratio prix/loyer des logements en centre-ville comprend des villes de quatre pays: l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte:Cette situation s'explique par le fait que les autorités de ces villes adoptent des réglementations protégeant les locataires des hausses de loyer et des conditions de logement insalubres et mettent en place des mécanismes de règlement des litiges, selon Africa Business Insider.Johannesburg, Le Cap et Tunis sont les villes où l'immobilier est, tous facteurs confondus, le plus accessible à l’échelle du continent en 2024, avait déjà fait remarquer Numbeo.

