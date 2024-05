https://fr.sputniknews.africa/20240517/un-tor-m2-russe-abat-un-missile-storm-shadow---video-1066603154.html

Un Tor-M2 russe abat un missile Storm Shadow - vidéo

Un Tor-M2 russe abat un missile Storm Shadow - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo d'une frappe effectuée par un Tor-M2 dans la zone de l'opération spéciale, précisant que ce système de défense...

Les Tor-M2 sont très efficaces lorsqu'il s'agit d'abattre des Storm Shadow, a annoncé le 16 mai le ministère russe de la Défense, mettant en ligne une vidéo où l'un de ces systèmes sol-air du groupement Est couvre les troupes russes sur l'axe de Donetsk-Sud.Selon la Défense, les Tor-M2 protègent les troupes du premier échelon de la défense et des sites civils. Chaque équipe a déjà touché des dizaines de cibles: drones, bombes planantes, avions et hélicoptères. Le Tor-M2 peut tirer en mode automatique et manuel, il surveille l'espace aérien et engage automatiquement les cibles considérées comme ennemies.

