Ousmane Sonko dénonce le manque de soutien à son parti de la part de Paris

Ousmane Sonko dénonce le manque de soutien à son parti de la part de Paris

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a vivement critiqué l'attitude de la France lors de la répression de la contestation sous l'ancien Président Macky... 17.05.2024, Sputnik Afrique

"Durant toute la période de persécution (...) vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé au Sénégal", s'est insurgé Ousmane Sonko lors d’une conférence à Dakar avec l’homme politique français Mélenchon.II a rappelé "la période de persécution extrêmement violente" contre son mouvement politique, ayant entraîné et causé "la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1.000 détenus politiques".Ousmane Sonko a accusé l'Union européenne du même silence.De plus, il a dénoncé le fait qu'Emmanuel Macron avait accueilli et "félicité" le Président sénégalais de l’époque "au pire (moment)" de la répression.En 2021, Ousmane Sonko a été accusé de viols. Il a dénoncé cela, qualifiant l’accusation de "tentative de liquidation politique" menée par le camp de Macky Sall. Son immunité parlementaire a été levée, Il a été placé en garde à vue. Son arrestation avait provoqué des heurts et des manifestations dans plusieurs villes, lesquels avaient entraîné la mort de dizaines de manifestants.

