L’Ouganda et le Kenya signent 8 accords et mémorandums

Ces accords et mémorandums ont été signés lors d’une visite du Président ougandais à Nairobi du 15 au 17 mai. 17.05.2024, Sputnik Afrique

Voici les domaines concernés, selon un communiqué conjoint de William Ruto et Yoweri Museveni:️De plus, Yoweri Museveni et William Ruto se sont engagés à développer la coopération dans les secteurs clés des transports, des infrastructures, du commerce, de l'immigration, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme.

