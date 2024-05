https://fr.sputniknews.africa/20240517/lethiopie-critique-lambassadeur-americain-qui-a-appele-a-un-dialogue-politique-interne-1066590079.html

L'Éthiopie critique l’ambassadeur américain qui a appelé à un dialogue politique interne

L'Éthiopie a qualifié de "conseil non sollicité" le discours de l'ambassadeur américain exhortant à un dialogue politique interne. 17.05.2024, Sputnik Afrique

La diplomatie éthiopienne a déclaré dans un communiqué que l'intervention de l'ambassadeur américain Ervin Massinga sur la politique et les droits de l'homme contenait des "allégations" et des "conseils non sollicités"."Cette déclaration est peu judicieuse et contient des affirmations uniformes. Elle est contraire aux relations historiques et amicales entre l'Éthiopie et les États-Unis", selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères.Dans un discours prononcé le 15 mai, l’ambassadeur américain Ervin Massinga a exhorté le gouvernement et les groupes rebelles à accepter le dialogue. Selon lui, cette discussion "dont les Éthiopiens ont besoin, pourrait être facilitée par la libération de personnalités politiques clés".

