https://fr.sputniknews.africa/20240517/lesperance-de-vie-en-hausse-dans-le-monde-et-surtout-dans-cette-region-dafrique-1066601481.html

L'espérance de vie en hausse dans le monde et surtout dans cette région d'Afrique

L'espérance de vie en hausse dans le monde et surtout dans cette région d'Afrique

Sputnik Afrique

L'Afrique subsaharienne est la région qui connaîtra la plus forte augmentation de l'espérance de vie dans le monde, selon une étude du Lancet qui explique ce... 17.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-17T19:22+0200

2024-05-17T19:22+0200

2024-05-17T19:22+0200

international

afrique

espérance de vie

santé

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/16/1058775607_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7807cbe314ca30aa0215c71ae76014cb.jpg

L'espérance de vie mondiale augmentera de près de 5 ans d'ici 2050, passant de 73,6 ans en 2022 à 78,2 ans en 2050, selon une étude publiée dans la revue The Lancet.C’est en Afrique subsaharienne que cette tendance à la hausse sera la plus prononcée. L'espérance de vie à la naissance y passera:Les auteurs attribuent l’augmentation continue de l’espérance de vie aux mesures de santé publique qui améliorent les taux de survie aux maladies cardiovasculaires, au COVID-19 et à un certain nombre de maladies infectieuses. Le recul des maladies respiratoires et des morts par tuberculose expliqueront la majeure partie de ces progrès.Dans le même temps, les chercheurs soulignent que les maladies non infectieuses seront plus susceptibles de ralentir la croissance de l’espérance de vie à l’avenir, mettant en avant les maladies cardiovasculaires, le cancer, la maladie pulmonaire obstructive chronique et le diabète.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, espérance de vie, santé