L'escalade au Moyen-Orient pourrait s'amplifier, selon le ministre omanais de l'Économie

Une escalade au Moyen-Orient mènerait à une aggravation des problèmes dans les secteurs du fret maritime, des assurances, du tourisme et des investissements, a averti ce 17 mai Saïd ben Mohammed ben Ahmed al-Saqri, ministre omanais de l'Économie, lors du Forum économique international Russie-Monde islamique de Kazan.Les tensions géopolitiques ont déjà entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires, faisant peser une menace sur la sécurité alimentaire régionale et mondiale, a rappelé le ministre.Dans ce contexte tendu, le responsable a salué l'accord sur la création d’un corridor de transport international Nord-Sud entre l’Iran, Oman, le Qatar, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.Fin 2023, des troubles avaient eu lieu en mer Rouge, les rebelles Houthis s'en prenant aux navires de commerce liés à Israël, en soutien à la cause palestinienne. Les États-Unis et le Royaume-Uni s'étaient impliqués en menant des frappes controversées au Yémen.Ces tensions avaient notamment eu un impact sur le canal de Suez, dont les revenus avaient chuté de 46% sur un an, selon l'Autorité du canal.Le XVe Forum économique international Russie-Monde islamique se tient à Kazan. Il réunit des participants issus de 80 États.

