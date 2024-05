https://fr.sputniknews.africa/20240517/les-brics-suscitent-un-interet-croissant-parmi-les-pays-dasie-dafrique-et-damerique-latine--1066589492.html

"Les BRICS suscitent un intérêt croissant parmi les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine"

"Les BRICS suscitent un intérêt croissant parmi les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine", a déclaré Sergueï Verchinine, vice-ministre russe des Affaires étrangères. Il s'exprimé en marge d’un événement onusien sur la décolonisation à Caracas."De nombreux pays surveillent de près les activités de ce groupe et manifestent naturellement leur intérêt à y adhérer", a-t-il dit.Plus de 40 États veulent rejoindre les BRICS, selon Moscou.Actuellement, les BRICS se composent du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, ainsi que de l'Égypte, de l'Iran, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Éthiopie.

