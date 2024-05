En une semaine, la défense aérienne russe a abattu 31 missiles ATACMS et 31 bombes Hammer

Le groupement Nord continue d'avancer dans les profondeurs de la défense ennemie et a repoussé 21 contre-attaques ukrainiennes;

Le groupement Sud a fait de même, repoussant 9 contre-attaques. Les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 3.725 soldats et 8 chars dont 5 Leopard-2A1, dans la zone de responsabilité du groupement;

Le groupement Centre a repoussé 59 contre-attaques ukrainiennes et frappé des unités de 14 brigades ennemies en RPD;

Le groupement Ouest a repoussé 37 contre-attaques et conquis des positions plus avantageuses. L'armée ukrainienne a perdu jusqu'à 960 hommes et 2 chars;