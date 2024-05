https://fr.sputniknews.africa/20240517/au-rwanda-le-president-kagame-annonce-sa-candidature-a-la-prochaine-presidentielle-1066602644.html

Au Rwanda, le Président Kagame annonce sa candidature à la prochaine présidentielle

17.05.2024

Paul Kagame, Président du Rwanda depuis avril 2000, a annoncé ce vendredi 17 mai qu'il participerait à la prochaine présidentielle du 15 juillet en tant que candidat du Front patriotique rwandais (FPR-Inkotanyi).M.Kagame avait été désigné comme candidat du FPR le 9 mars dernier, à la suite de l'approbation du parti au pouvoir lors de son congrès par 99,1% des voix. Élections rwandaises du 15 juillet prochainLes prochaines élections porteront à la fois sur la présidence et des sièges parlementaires.Selon le calendrier électoral, les candidats ont jusqu'au 30 mai pour déposer leurs candidatures. Environ 9,5 millions de Rwandais ont le droit de voter aux élections de cette année, selon la Commission électorale nationale.Selon la loi, le Président du Rwanda est élu pour un mandat de cinq ans au maximum deux fois de suite. En 2015, un référendum a réinitialisé les mandats présidentiels et Kagame, 66 ans, a pris ses fonctions pour la troisième fois, avec le droit d'être élu deux fois de plus et de diriger le pays jusqu'en 2034.

Algérie Presse Service (APS)

