Un festival des sports extrêmes des BRICS prévu en Russie début juin

La ville russe de Nijni Novgorod accueillera un festival des sports extrêmes baptisé BRICS Skate Cup début juin, à l'occasion d'une conférence des ministres... 16.05.2024, Sputnik Afrique

Le festival des sports extrêmes BRICS Skate Cup se tiendra début juin à Nijni Novgorod, à 400 km de Moscou, dans le cadre du Grand Skate Tour et à l'occasion d'une conférence des ministres des Affaires étrangères des BRICS, ont annoncé ce jeudi 16 mai les organisateurs de l'événements.Six pays africains parmi les participantsCe nouveau projet de Grand Skate Tour réunira les participants de 23 pays dont six pays africains: l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Sénégal et le Zimbabwe.Le programme de l'événement comprend des compétitions de skateboard, de trottinette freestyle et de roller qui réuniront des athlètes professionnels des pays membres des BRICS ou souhaitant adhérer à cette association, selon le communiqué.Selon lui, "le Grand Skate Tour est plus proche des valeurs olympiques que les Jeux olympiques eux-mêmes"."Nous sommes particulièrement heureux de revenir à Nijni Novgorod, qui a mérité le droit d'être appelée la capitale du skateboard russe au cours des cinq dernières années", a conclu M.Vdovine.Capitale de skateboard russeEn effet, Nijni Novgorod, située au confluent de la Volga et de l'Oka, a hébergé en 2019 le premier championnat d'Europe de skateboard sous l'égide de la Fédération internationale de patinage à roulettes.En 2021, cette ville a vu la naissance d'un festival de roller et skateboard d'un tout nouveau format baptisé Grand Skate Tour. En 2023, ce festival est devenu le plus important événement sportif en Russie, réunissant les représentants de 41 pays à Moscou.

