Le groupement Nord a avancé au fond des lignes de défense ennemies dans la région de Kharkov et a repoussé deux contre-attaques. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 205 militaires.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation sur l'axe de Krasny Liman. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 40 soldats, trois véhicules et deux obusiers D-20.

Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses dans les régions de Tchassov Yar et d'Antonovka en république populaire de Donetsk. L'ennemi a perdu plus de 520 hommes.