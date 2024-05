https://fr.sputniknews.africa/20240516/saint-petersbourg-accueillera-le-2e-congres-international-africain-fin-mai-1066582073.html

Saint-Pétersbourg accueillera le 2e Congrès international africain fin mai

Saint-Pétersbourg accueillera le 2e Congrès international africain fin mai

Sputnik Afrique

Le comité d'organisation du Congrès international africain a annoncé que sa 2e édition aura lieu à Saint-Pétersbourg le 28 mai. 16.05.2024, Sputnik Afrique

Le 2e Congrès international africain, une plateforme permanente de développement des échanges commerciaux et humanitaires et de la diplomatique publique entre les milieux d'affaires africains, russes et eurasiatiques, se tiendra le 28 mai dans la ville russe de Saint-Pétersbourg, a annoncé le comité d'organisation de l'événement.Les discussions porteront sur cinq sujets principaux:Le comité d'organisation du Congrès réunit les représentants des élites politiques et des milieux d'affaires africains et russes. Les diplômés africains des universités russes soutiennent l'événement, note le service de presse du Congrès.Les chefs de missions diplomatiques et des représentations commerciales des États africains, ainsi que les représentants des autorités russes, les dirigeants d'associations d'entreprises africaines, les représentants du monde des affaires russe, des membres de la Chambre de commerce et d'industrie russe, des scientifiques, des artistes et des personnalités sportives, participeront aux travaux du Congrès à Saint-Pétersbourg, précise le communiqué.Le premier Congrès international africain s'est tenu le 5 avril 2023 à Moscou.

