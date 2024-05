https://fr.sputniknews.africa/20240516/paris-accuse-lazerbaidjan-dingerence-en-nouvelle-caledonie-bakou-sinsurge-1066582377.html

Paris accuse l'Azerbaïdjan d'ingérence en Nouvelle-Calédonie, Bakou s'insurge

Les leaders indépendantistes calédoniens ont noué des liens avec l'Azerbaïdjan, a déploré le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France 2... 16.05.2024, Sputnik Afrique

Paris n'apprécie pas le rapprochement entre les indépendantistes calédoniens et Bakou, a déclaré le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France 2.L'Azerbaïdjan réagitSelon Bakou, ces accusations de Paris sont sans fondement.Selon lui, le ministre français de l’Intérieur devrait "plutôt se concentrer sur l’échec de la politique de son pays à l'égard des territoires d’outre-mer, qui avait provoqué de telles manifestations, au lieu de reprocher à l’Azerbaïdjan de soutenir les manifestations indépendantistes en Nouvelle-Calédonie".Le porte-parole a en outre appelé Paris à "mettre fin à sa campagne diffamatoire contre l'Azerbaïdjan avec des accusations inacceptables de massacres d'Arméniens".Pourquoi Paris s'en prend à l'Azerbaïdjan?Un mémorandum de coopération avait été signé entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l’Assemblée nationale de l’Azerbaïdjan, le 18 avril.Fin avril, Gérald Darmanin avait déjà accusé Bakou de verser dans une "ingérence opportuniste et "d'utiliser le dossier calédonien", lors d'une audition devant la Commission des lois. L’Azerbaïdjan cherche ainsi à "répondre à la défense des Arméniens" par la France, dans le cadre du conflit au Haut-Karabakh, avait ajouté le ministre.La Nouvelle-Calédonie est en proie à de violentes émeutes depuis le 13 mai. Un projet de loi élargissant le corps électoral aux Français résidant sur place depuis dix ans a mis le feu aux poudres. Cinq personnes ont été tuées dans ces émeutes, dont deux gendarmes. L'état d'urgence a été déclaré.

