https://fr.sputniknews.africa/20240516/la-societe-russe-rusal-offre-son-aide-a-la-guinee-bissau-pour-construire-un-chemin-de-fer--1066577401.html

La société russe Rusal offre son aide à la Guinée-Bissau pour construire un chemin de fer

La société russe Rusal offre son aide à la Guinée-Bissau pour construire un chemin de fer

Sputnik Afrique

La société russe Rusal a offert son aide à la Guinée-Bissau pour construire un chemin de fer qui la reliera à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, a annoncé le... 16.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-16T16:19+0200

2024-05-16T16:19+0200

2024-05-16T16:19+0200

afrique subsaharienne

guinée-bissau

rusal

chemin de fer

port

infrastructure

construction

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/01/1054930028_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3600b4e640ebc14838e51af44c780fee.jpg

Carlos Pinto Pereira, chef de la diplomatie bissau-guinéenne, a fait un bilan d’une récente visite du Président du pays en Russie, relate l'agence Lusa.Ainsi, la société russe Rusal avait profité de la présence de Sissoco Embaló à Moscou pour exprimer son intention d'aider la Guinée-Bissau à construire son chemin de fer, a dit le ministre.De plus, Rusal a proposé son aide en construction d'un port en eau profonde à Buba. Les deux projets sont anciens, non réalisés à ce jour. Une fois construites, les deux infrastructures pourraient également contribuer à relier la Guinée-Bissau au Mali, au Burkina Faso et au Niger.Rusal, le géant russe de l’aluminium, extrait de la bauxite en Guinée-Bissau depuis 2012, dans la ville de Boé.

afrique subsaharienne

guinée-bissau

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, guinée-bissau, rusal, chemin de fer, port, infrastructure, construction