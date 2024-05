https://fr.sputniknews.africa/20240516/des-representants-du-pentagone-sont-arrives-a-niamey-pour-discuter-du-retrait-des-troupes-us-1066565161.html

Des représentants du Pentagone sont arrivés à Niamey pour discuter du retrait des troupes US

Des représentants du Pentagone sont arrivés à Niamey pour discuter du retrait des troupes US

Une délégation américaine de haut niveau est arrivée à Niamey pour discuter du plan de retrait des troupes américaines exigé par le pouvoir du Niger

Une délégation de "haut niveau" du Pentagone, conduite par Christopher Maier, adjoint au secrétaire à la Défense chargé des Opérations spéciales et des conflits de faible intensité, a été reçue mercredi par le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, indique son ministère dans un communiqué.La délégation "est mandatée pour présenter" au Niger "le projet du plan de retrait" des forces américaines après que Niamey a jugé "illégale" leur présence, précise le texte.Ce projet de retrait "sera discuté avec des experts militaires nigériens" et vise un "retrait en ordre" et "en toute sécurité dans les meilleurs délais" des soldats américains, poursuit le ministère.Il s'agit de "la première rencontre officielle" depuis la dénonciation en mars de l'accord de coopération militaire en vigueur avec les États-Unis par le pouvoir nigérien.Les États Unis ont accepté mi-avril de retirer du pays leurs soldats déployés dans le cadre de la lutte antiterroriste. Leur nombre est estimé à 650 auxquels s'ajoutent quelques centaines de contractuels.

