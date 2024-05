Une exposition de projets d'investissement et d'infrastructure a été inaugurée lors du KazanForum

https://fr.sputniknews.africa/20240515/une-exposition-de-projets-dinvestissement-et-dinfrastructure-a-ete-inauguree-lors-du-kazanforum--1066555086.html

Russia Halal Expo prévoit la présentation de projets d'investissement et d'infrastructure, des alliances technologiques mutuellement bénéfiques dans l'économie...

"Il s'agit de la plus grande exposition de collaboration économique, scientifique et technologique entre les régions russes et les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique, qui représente un espace unique pour la promotion et le développement de projets d'affaires, une plate-forme pour créer un dialogue constructif entre les participants au forum", a souligné le Premier ministre du Tatarstan.La capitale de la république du Tatarstan accueille du 14 au 19 mai la XVe édition du Forum économique international Russie - Monde islamique (KazanForum). Les participants discuteront du tourisme, des affaires, de la technologie, de la finance islamique et des investissements, entre autres.

