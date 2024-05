https://fr.sputniknews.africa/20240515/un-lrm-ouragan-frappe-des-cibles-sur-la-rive-droite-du-dniepr---video-1066563328.html

Un LRM Ouragan frappe des cibles sur la rive droite du Dniepr - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo d'une frappe réussie d'un lance-roquettes multiples Ouragan sur des cibles situées sur la rive droite du Dniepr. 15.05.2024, Sputnik Afrique

Des lance-roquettes multiples Ouragan du groupement Dniepr russe ont frappé des points d'appui, des équipements militaires et des effectifs de l'armée ukrainienne sur la rive droite du Dniepr, a annoncé ce mercredi 15 mai le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.Selon le ministère, ces tirs ont pour mission de priver l'ennemi de sa capacité de combat.La correction de tir par les drones permet de détruire des cibles sans dépenses trop de munitions, ajoute la Défense. La région russe de Kherson est située en aval du Dniepr et baignée par la mer d'Azov et la mer Noire. Elle est devenue un sujet de la Fédération de Russie à la suite d'un référendum organisé en septembre 2022. L'Ukraine ne reconnaît pas la légitimité de ce référendum et bombarde la région. La Russie contrôle actuellement 75% de la région, alors que la partie située sur la rive droite du Dniepr, y compris la ville de Kherson, est détenue par les troupes ukrainiennes.

ouragan (lance-roquettes multiple), ministère russe de la défense, dniepr, kherson, russie, ukraine