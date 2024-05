https://fr.sputniknews.africa/20240515/les-principes-defendus-par-loccident-sont-en-train-de-seffondrer-1066562059.html

"Les principes défendus par l’Occident sont en train de s'effondrer"

"Les principes défendus par l'Occident sont en train de s'effondrer"

Cet éffondrement est la cause de la guerre hybride lancée contre Moscou, affirme à Sputnik Abdulhadi Ibrahim Lahweej, ministre libyen des Affaires étrangères...

Abdulhadi Ibrahim Lahweej, ministre libyen des Affaires étrangères issu du gouvernement d'unité nationale, dénonce auprès de Sputnik les agitations des pays occidentaux: "L’Occident collectif veut un monde unipolaire afin de protéger ses privilèges et ses intérêts. Mais une autre époque est arrivée. Une guerre hybride est donc menée contre la Russie". Il a assuré que son pays continuerait "à aider ses alliés, à soutenir Moscou et les pays de l’Organisation de la сoopération islamique, et à œuvrer pour garantir un équilibre des pouvoirs". Le XVe Forum économique international Russie-Monde islamique se tient dans la ville russe de Kazan. L’événement a réuni plus de 80 États, dont 40 membres de l'OCI.

