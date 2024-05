Le Forum économique international Russie - Monde islamique a débuté à Kazan

"Le programme du KazanForum prévoit plusieurs thèmes: coopération internationale, tourisme, affaires, science et technologie, finance et investissement islamiques, sports, industrie halal, etc. Le programme comprend 125 sessions thématiques avec la participation d'experts de la Russie, de l'Organisation de la coopération islamique et d'autres pays", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.