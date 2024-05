https://fr.sputniknews.africa/20240515/le-burkina-faso-precise-la-date-des-assises-qui-sexprimeront-sur-le-sort-de-la-transition-1066557510.html

Le Burkina Faso précise la date des Assises qui s'exprimeront sur le sort de la transition

Le Burkina Faso précise la date des Assises qui s'exprimeront sur le sort de la transition

Le Burkina Faso organisera les 25 et 26 mai les Assises nationales pour statuer sur le sort de la transition, a annoncé le ministre burkinabè de... 15.05.2024, Sputnik Afrique

Emile Zerbo, ministre de l’Administration territorial, a déclaré qu'il "sait compter sur l’engagement citoyen et patriotique du peuple burkinabè dans toutes ses composantes pour une participation réussie gage de renforcement de notre souveraineté".Le rassemblement sera composé de "forces vives de la Nation", soit des représentants de la société civile, des partis politiques et des forces de défense et de sécurité.La transition prendra fin le 1er juillet 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré, Président actuel de transition, est arrivé au pouvoir lors d’un coup militaire le 30 septembre 2022.

